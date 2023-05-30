Бывшего сотрудника МЧС и еще 7 человек осудят за мошенничество со страховками в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа нижегородцев, в которую входили бывший старший дознаватель МЧС по городу Бор и еще 7 граждан, обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области.

По данным следствия, с октября 2018 года по январь 2021 года обвиняемые покупали земельные участки и садовые дома для последующего строительства. Новые дома, предварительно застрахованные, поджигали.

Так, участники группировки получили страховое возмещение от СПАО «Ингосстрах» и ПАО СК «Росгосстрах» на сумму свыше 19 млн рублей. А бывший сотрудник МЧС вынес 13 незаконных процессуальных решений для получения прав на страховое возмещение.

Уголовное дело в отношении участников группировки будет рассмотрено по существу Борским городским судом Нижегородской области.

– В отношении двух лиц, в том числе бывшей сотрудницы страховой компании, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельные производства и направлены в суд, – отмечают в прокуратуре.

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