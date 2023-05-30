Улицу Горького в Нижнем Новгороде в ночь на 30 мая перекрывали из-за учений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Улицу Максима Горького в Нижнем Новгороде перекрыли в ночь на 30 мая из-за учений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

О том, что улица перекрыта и около станции метро «Горьковская» находится несколько машин спасателей, взволнованные очевидцы рассказали в телеграм-канале «Нижний №1».

В ГУ МЧС России по Нижегородской области отмечают, что сегодня ночью там проходили тактико-специальные учения, к которым привлекались и пожарные.

– Силы и средства МЧС были задействованы в практической отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, – добавили в ведомстве.

Напомним, 27 апреля жителей Нижнего Новгорода напугал дым, который многие наблюдали на Ярмарке. Он поднимался с верхних этажей исторического здания – такое видео облетело все городские паблики и телеграм-каналы. Однако причин для беспокойства не было: на Нижегородской ярмарке проходили учения МЧС, поэтому «возгорание» - это запланированная часть программы.

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