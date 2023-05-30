В нижегородском фитнес-фестивале приняли участие более 800 школьников и студентов

Нижегородский областной фитнес-фестиваль “PROфестиваль: fitness life” прошел 28 мая на спортивно-развлекательной площадке “СПОРТ ПОРТ”. Фестиваль проводился Мининским университетом уже в пятый раз, и в этом году в нем приняли участие более 800 школьников и студентов.

“Без скромности скажу, что наш фестиваль удался! Несмотря на погоду, мы собрали большое число любителей спорта. Очень радостно, что приходили команды университетов, школ и целые семьи с детьми. Спортивная культура в вузе активно развивается во многом благодаря специалистам факультета физической культуры и спорта. Наши студенты и сотрудники участвуют и побеждают в марафонах, ставят рекорды и новые спортивные цели. А мы стараемся их в этом поддерживать и популяризировать спорт уже среди студентов других вузов и школьников”, - подчеркивает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Участники фестиваля сдавали нормы ГТО, занимались на мастер-классах от опытных фитнес-инструкторов и брали автографы у титулованных спортсменов Нижнего Новгорода. В рамках фестиваля спорта прошли соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, стритболу, шашкам и шахматам, в которых впервые приняли участие команды членов Российского движения детей и молодежи “Движения первых”.

“На фестивале я была в первый раз и мне очень понравилось! Особенно танцевальные мастер-классы, где был огромный выбор от джаз-панка и до восточных танцев. Еще я научилась жонглировать. Праздник оставил только положительные эмоции”, - делится впечатлениями участница фестиваля Виктория Федяева.

1 место среди вузов заняли студенты ННГУ, 2 место - НГПУ, а 3 место – ННГАСУ. Среди образовательных организаций 1 место у Школы №118, 2-е – у Школы №47, а 3 место разделили Школы №121 и №55.

В соревнованиях по мини-футболу 1 и 3 места заняли команды Мининского университета, а 2 место - у Нижегородской консерватории им.Глинки.

В соревнованиях по шахматам и шашкам участвовали девушки и юноши.

Шахматы (Девушки): 1 место - Мишина Евгения (НРУ) 2 место - Бабанина Анастасия (НГПУ) 3 место - Курганова Ксения (НГПУ) Шахматы (Юноши): 1 место - Большаков Юрий (ВГУВТ) 2 место - Семёнов Александр (НГПУ) 3 место - Горский Олег (ННГАСУ) Шашки (Девушки): 1 место - Носова Светлана (грамота есть) 2 место - Приколотина Полина (НГПУ) 3 место - Троицкая Ангелина (НГПУ) Шашки (Юноши): 1 место - Зубачев Григорий (НГПУ) 2 место - Прохоров Игорь (НГПУ) 3 место - Лобанов Артём (НГПУ)

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина