Круизный лайнер «Михаил Жванецкий» начали строить на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде

Круизный лайнер «Михаил Жванецкий» начали строить на заводе «Красное Сормово». ФОТО: ПАО «Завод «Красное Сормово»

Круизный лайнер «Михаил Жванецкий» проекта «Карелия» начали строить на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Михаил Жванецкий» – это второе из трех судно класса река-море по проекту «Карелия».

Лайнер предназначен для пассажирских перевозок. Он будет ходить в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях, в акватории Финского залива и внутренних водных путях.

Планируется, что первое судно проекта будет сдано заводом в 2025 году, а втрое и третье – в 2026 году.

– Круизный флот нашей страны нуждается в обновлении уже не первый год, но именно теперь, благодаря выделенным на этот проект Правительством РФ средствам, мы приступаем к серийному строительству нового поколения туристических судов, – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

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