Новую дорогу построят за ТРЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде

Расчетная скорость движения по новой дороге - 60 километров в час. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новая автомобильная дорога появится за торгово-развлекательным центром «Фантастика» в Нижнем Новгороде. Она охватит участок в районе улиц Деловой и Высоцкого. Утвержденный проект планировки этой территории опубликован на сайте регионального Минграда.

Согласно проекту, протяженность новой дороги составит 289 метров. Эта дорога будет четырехполосной, ширина одной полосы 3,5 метра. Расчетная скорость движения - 60 километров в час.

Также указано, что в зоне ведения строительства отсутствуют капитальные строения. Кроме того, строительство дороги не окажет негативного влияния на другие объекты. Однако может потребоваться перенос коммуникаций и вырубка деревьев с последующим компенсационным озеленением.

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