Первые лаборатории технопарка СПО откроются в «Нижполиграфе» в сентябре 2023 года. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Первые лаборатории федерального технопарка среднего профессионального образования откроются в здании «Нижполиграфа» в сентябре 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин после визита министра просвещения России Сергея Кравцова.

- К проекту приступили в максимально сжатые сроки! Всего три месяца назад только обсуждали идею. Сейчас на площадке почти круглосуточно трудится около 150 человек. Уже в сентябре планируем открывать первые помещения, - написал глава региона.

Первые лаборатории позволят повышать квалификацию сварщиков, слесарей, операторов станков с ЧПУ, а также специалистов, связанных с обработкой и синтезом минералов, летательными аппаратами.

Напомним, проект по созданию федерального технопарка на площадях «Нижполиграфа» в Нижнем Новгороде был запущен в начале марта. Концепция предполагает, что культурные пространства, которые работают здесь сегодня, останутся и после ремонта.