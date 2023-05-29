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НовостиОбщество29 мая 2023 17:04

Юлия Склярова покидает пост главы пресс-службы нижегородского СУ СК

В органах прокуратуры и СК она проработала 32 года
Елизавета КОПЫЛОВА
Юлия Склярова покидает пост главы пресс-службы нижегородского СУ СК. Фото: пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Юлия Склярова покидает пост главы пресс-службы нижегородского СУ СК. Фото: пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Руководитель пресс-службы нижегородского СУ СК Юлия Склярова покидает свой пост. Об этом сообщает «Криминальная хроника НН».

-Уважаемые коллеги! Сегодня заканчивается моя служба. Очень благодарна всем Вам за сотрудничество и взаимодействие! Удачи и успехов Вам! – с такими словами обращается Юлия Юрьевна.

Отметим, должность руководителя пресс-службы СК Юлия Склярова занимает с 2007 года, а всего в органах прокуратуры и СК она проработала 32 года. Свой пост она покидает в должности полковника юстиции.