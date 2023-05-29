Сдвоенная «Ласточка» будет курсировать между Нижним Новгород и Москвой в июне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сдвоенный скоростной поезд «Ласточка» запустят между Нижним Новгородом и Москвой в июне. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Поезд №721/722 с десятивагонным составом отправится из Москвы 2,4,9,12,16,18,23 и 25 июня в 20:57, а прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:07. Из Нижнего Новгорода сдвоенная «Ласточка» отправится 3,5,10,13,17,19,24,26 июня в 04:55 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:06.

Напомним, скоростной поезд «Ласточка» между Нижним Новгородом и Иваново готовятся запустить с 1 июня. Электропоезд будет курсировать ежедневно.