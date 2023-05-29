Уголовное дело завели на начальника отдела полиции Богородского района Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальника отдела полиции Богородского района подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

По информации ведомства, в период с декабря 2021 г. по июль 2022 г. начальник полиции предупредил предпринимателя о будущей проверке, связанной с выявлением нарушений в сфере приемки, заготовки и переработки черных и цветных металлов. При выявлении нарушений, бизнесмена ждала бы административная ответственность.

В отношении начальника полиции завели уголовное дело по ч.1 статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).