Новый филиал детской школы искусств №1 открыли в Автозаводском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Новый филиал детской школы искусств №1 открыли на Автозаводе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев.

Как отмечается, в этом году ДШИ №1 исполняется 90 лет. Для более 800 учащихся и педагогов нужна была новая площадка для занятий.

-Выбрали для нового филиала помещение недалеко от школы, отремонтировали и оснастили всем необходимым. В новом учебном году сюда придут ребята, занимающиеся живописью, - поделился Юрий Шалабаев.

Благодаря новому филиалу, набор детей в школу будет увеличен.

Во время открытия филиала ученики организовали выставку своих работ и концерт.