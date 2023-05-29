Новый филиал детской школы искусств №1 открыли в Автозаводском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.
Новый филиал детской школы искусств №1 открыли на Автозаводе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев.
Как отмечается, в этом году ДШИ №1 исполняется 90 лет. Для более 800 учащихся и педагогов нужна была новая площадка для занятий.
-Выбрали для нового филиала помещение недалеко от школы, отремонтировали и оснастили всем необходимым. В новом учебном году сюда придут ребята, занимающиеся живописью, - поделился Юрий Шалабаев.
Благодаря новому филиалу, набор детей в школу будет увеличен.
Во время открытия филиала ученики организовали выставку своих работ и концерт.