Рейтинг ДУКов составили в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликован рейтинг лучших домоуправляющих компаний по версии местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Рейтинг составляли Центр управления регионом и областная Госжилинспекция, но решающим было именно мнение жителей.

Управляющие компании разделили на две категории - крупные, обслуживающие жилой фонд площадью более 250 тыс. кв. метров, и мелкие, в ведении которых менее 250 тыс. кв. метров жилого фонда. По итогам голосования лучшей крупной домоуправляющей компанией признана ООО «Жилсервис - 3» (Арзамас). Победителем в другой категории стали ООО «Дивеевское ЖКХ», ООО «УК МИК - Поволжье», ООО «Астра», ООО УК «Радуга», ООО «Уютный двор».

- В анонимном опросе на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» приняли участие более трех тысяч жителей региона. Они не просто ставили оценки, а писали развернутые отзывы, - отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Нижегородцы в своих обращениях писали, что конкретно их не устраивает, например, невозможно дозвониться, нет уборки в подъезде или урн во дворе.

- Мы благодарны нижегородцам за участие в голосовании и комментарии. Нам важно было услышать их мнение, - поделился Игорь Сербул, руководитель Госжилинспекции Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что поток жалоб на ДУКи увеличивается, в связи с чем необходимо системно работать с такими компаниями.