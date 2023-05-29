Финальные соревнования кибертурнира “Cyber SONO” прошли в клубе “Top Level”

Финальные соревнования кибертурнира “Cyber SONO” между представителями студенческих отрядов и штабов вузов и колледжей Нижнего Новгорода состоялся 24 мая в компьютерном клубе “Top Level”. Турнир прошел по двум дисциплинам: CS:GO и Dota 2.

Штаб студенческих отрядов “Спутник” Мининского университета встретился в финале со студенческими строительными отрядами “Сила тока” и “Буревестник”. В итоге команда Мининского университета заняла почетное третье место.

“Киберспорт в нашем вузе активно развивается во многом благодаря активным студентам и декану факультета информационных технологий Кириллу Маркову. Очень важно учитывать потребности студентов и искать способы их реализации даже в самых нестандартных на первый взгляд форматах. Кибертурнир стал для нас именно таким креативным решением, чтобы студенты научились слаженно работать в команде, а также поближе познакомились с технической стороной организации события. Уверен, что турнир стал для ребят отличным опытом. Поздравляю и желаю дальнейших успехов”, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

За выход в финал по дисциплине CS:GO 8 команд соревновались в отборочном этапе, который прошел в Технопарке Мининского университета. Кроме того, велась прямая трансляция кибертурнира в в официальной группе Мининского университета Вконтакте.

Напомним, соревнования по киберспорту прошли в Мининском университете во второй раз.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина