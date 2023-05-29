Более десяти домов, два детсада, школа и больница остались без горячей воды в Нижнем Новгороде 29 мая

Горячее водоснабжение восстановят ближе к вечеру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горячее водоснабжение отключили на двух улицах Нижнего Новгорода утром 29 мая, сообщает городское Управление ГО и ЧС.

Отключения затронули дома 2/1, 2, 3, 10/1, 2, 3, 14/1, 2, 6/1, 2, 3 на площади Комсомольской, а также дома 3, 5 и 7 на улице Даргомыжского. Кроме того, без горячего водоснабжения остались детсады №430 и №453, школа №62 и больница №7.

Отключения носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ. Горячее водоснабжение будет полностью восстановлено к 17:00.