«Нижновэнерго» предупреждает: рыбалка около ЛЭП опасна для жизни

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» напоминают о правилах электробезопасности и предупреждают, что рыбалка рядом с ЛЭП может привести к трагическим последствиям.

Во избежание несчастных случаев энергетики призывают любителей рыбной ловли соблюдать простые правила электробезопасности:

- выбирать для рыбалки места вдали от ЛЭП, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов;

- под ЛЭП следует проносить удилище в собранном виде;

- избегать приближения к линиям электропередачи при использовании удилищ из углепластика или других токопроводящих материалов;

- рыбалка в грозу недопустима! При приближении грозы немедленно покиньте водоем и уйдите как можно дальше от береговой линии;

- если Вы подарили удочку своему ребенку, обязательно расскажите ему об опасностях, связанных с электрическим током.

В охранных зонах запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого комплекса, и привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной пожара.

При обнаружении провисшего, оборванного или упавшего на землю провода, а также поврежденных опор ЛЭП, ни в коем случае не приближайтесь к ним ближе, чем на 8 метров. Немедленно сообщите обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса по круглосуточному бесплатному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.