Дзержинск с размахом отпраздновал День города и День химика

Фото: Администрация Дзержинска

27 мая Дзержинск отпраздновал День города – в этом году исполнилось 93 года со дня его образования – и День химика. Мероприятия на семи площадках в разных районах города, по предварительным подсчетам, посетили более 100 тысяч человек. Главным подарком для жителей стал праздничный вечерний концерт на площади Дзержинского от приглашенных звезд – Заслуженного артиста России Сергея Трофимова, групп «А’Студио» и «Турбомода». По доброй традиции со сцены всех дзержинцев поздравил глава города Дзержинска Иван Носков.

«Был на многих площадках в городе, общался с людьми. Видел совсем маленьких дзержинцев и очень взрослых уважаемых ветеранов. Видел молодежь и людей среднего поколения. Встречался с представителями национальных объединений, с руководителями крупных предприятий и сотрудниками наших коммунальных служб. Все вместе мы – это большая семья. У каждого свои интересы и увлечения, но все мы любим наш город и желаем ему процветания. Дзержинск – это его люди! Дзержинск – это мы! С праздником, Дзержинск! С Днём города! С Днём Химика!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Торжественный парад, которым открылось в Дзержинске празднование, лично посетил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он обратился к жителям города с поздравлением и приветствовал со сцены всех участников парада. В этом году по площади прошло 60 колонн: подразделения силовых структур и ведомств, юнармейцы, воспитанники детских садов и ученики школ, студенты, сотрудники и обучающиеся спортивных школ и школ искусств, молодежь, представители политических партий, промышленных предприятий и организаций – всего 8 тысяч человек. Отдельной колонной прошла специальная техника силовых структур.

«Отличная традиция в Дзержинске – парад в честь Дня города! В нём приняли участие и силовые ведомства, и общественность Дзержинска, и спортсмены! Особенно выделяется парад предприятий! Очень тронуло. Гордые за свой город и своё предприятие, идут работники промышленности Дзержинска! Благодаря такой традиции мы видим, что компании живы и развиваются, и осознаём масштаб химической промышленности Дзержинска!» – написал в своём телеграм-канале Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В течение дня жители и гости города могли посетить 5 фестивалей: молодежные фестивали «Мечтай! Действуй!» и «Арт-пространство» на Окской набережной и в Утином озере, Фестиваль национальных культур в Центральном парке культуры и отдыха, Фестиваль оркестров в Радуге и арт-фестиваль «Дзержинский Арбат». Это новая площадка на Парковой аллее, где можно было не только приобрести изделия почти 70 дзержинских мастеров, но и попробовать свои силы в мастер-классах. Библиотеки города традиционно организовали для дзержинцев «Книжный бульвар» на бульваре Мира. Также в Центральном парке под навесом «Кисловодск» проходил турнир единоборств, посвященный Дню города, и работала «Нижегородская Ялта», где каждый мог окунуться в атмосферу конца XIX века.

На сценах в разных точках города выступили группы «Натанцы», «Funkeys Music Band», «GAGARIN BAND», «Сударка», хор ветеранов, вокальный проект «Серебряный голос», проект FACECONTROL, творческие коллективы детских садов, школ, колледжей и вузов. Завершилось празднование Дня города традиционно – ярким салютом. Под классическую музыку в современной обработке небо озарили сотни торжественных залпов в честь 93-летия Дзержинска и его жителей.