Замена брусчатки начнется в ближайшее время на Щелоковском хуторе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В ближайшие дни на Щелоковском хуторе начнется замена брусчатки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Как отмечается, такое решение приняли в связи с жалобами от жителей, которым было неудобно гулять по старой брусчатке с колясками и детьми.

-Объем работ серьёзный: на первом, втором, третьем озёрах предстоит заменить почти 5 тысяч кв. метров твёрдого покрытия. Часть дорожек будет заасфальтирована, часть - выполнена из жёлтой брусчатки, - рассказывает Юрий Шалабаев.

После замены брусчатки, передвигаться по дорожкам будет проще. Однако во время ремонта часть дорожек будет перекрыта. Все это делается для того, чтобы жители и туристы наслаждались красотами местности, а ремонт дороги не испортил им впечатление.