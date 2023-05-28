Жители остались недовольны ведущей на празднике Дня города в Дзержинске. Фото: пресс-служба администрации города Дзержинск

Некоторым жителям Дзержинска не понравилась ведущая, которая была на празднике, посвященному Дню города. Своими впечатлениями они поделились в социальных сетях.

Часть жителей даже не видели ведущую, однако слышали и ведение праздника вызвало у них негативные эмоции.

- Ведущую не видела т.к. мы стояли сбоку, но к сожалению, слышала. Особенно впечатлило фальшивое пение и какое- то соревнование хоров, - делится впечатлениями Наталья С.

- Ведущая это что-то с чем-то, а так всё понравилось. Больше всех А-студио конечно, - отмечает Елизавета В.

Напомним, на День города выступали различные творческие коллективы, а завершили вечер певец Трофим и группа «А-Студио». Также всех жителей ждал салют.

Отметим, что не все остались недовольны, некоторым горожанам понравился праздник.

- Замечательный вечер, хорошие впечатления и приятное общение с родными и друзьями! – поделилась Тома Т.

- Салют неплохой. Концерт А - студио тоже на уровне, - пишет Татьяна С.