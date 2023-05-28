Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 11:18

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородских пограничников с праздником

28 мая отмечается День пограничника
Елизавета КОПЫЛОВА
Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородских пограничников с праздником

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородских пограничников с праздником

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем пограничника. Его слова опубликовала пресс-служба правительства Нижегородской области.

В своем обращении он подчеркнул, что служба пограничников связана с риском и требует особого профессионализма и мужества. Именно погранвойска в тяжелые времена принимают на себя удар врага и защищают границы нашей страны.

- Мне хочется поблагодарить всех, кто стоит на страже рубежей Родины! Вы выполняете очень важную работу, обеспечиваете покой граждан с оружием в руках. Терпения вам, выдержки и успехов! – добавил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что многие поколения российских пограничников не раз проявляли отвагу и преданность родной стране, а подвиги советских пограничников в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в истории.