Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородских пограничников с праздником Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем пограничника. Его слова опубликовала пресс-служба правительства Нижегородской области.

В своем обращении он подчеркнул, что служба пограничников связана с риском и требует особого профессионализма и мужества. Именно погранвойска в тяжелые времена принимают на себя удар врага и защищают границы нашей страны.

- Мне хочется поблагодарить всех, кто стоит на страже рубежей Родины! Вы выполняете очень важную работу, обеспечиваете покой граждан с оружием в руках. Терпения вам, выдержки и успехов! – добавил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что многие поколения российских пограничников не раз проявляли отвагу и преданность родной стране, а подвиги советских пограничников в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в истории.