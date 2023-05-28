Кинопоказы под открытым небом начнутся в Нижнем Новгороде со 2 июня. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Проект «Кинотеатр под открытым небом» возобновится в Нижнем Новгороде со 2 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Как отмечается, проект реализуется совместно с муниципальным учреждением культуры «Дирекция парков и скверов». В прошлом году удалось организовать 41 кинопоказ, которые посетило 12 300 человек. Начало кинопоказов стартует в парке «Станкозавода».

- Нестареющую классику и популярные современные кино и мультфильмы можно будет смотреть всё лето в парках «Светлоярский», «Дубки», «Станкозавода», в детском парке им. Я.М. Свердлова, на территории второго паркового озера и на Щёлоковском хуторе, - поделился Юрий Шалабаев.

Начало показов в 20:00. Нижегородцы могут ознакомиться с расписанием и подобрать удобный парк для просмотра.