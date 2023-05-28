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НовостиОбщество28 мая 2023 7:44

Количество парковочных мест для туравтобусов увеличили в шесть раз на площади Минина

Их количество достигает теперь 26
Елизавета КОПЫЛОВА
Количество парковочных мест для туравтобусов увеличили в шесть раз на площади Минина

Количество парковочных мест для туравтобусов увеличили в шесть раз на площади Минина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые парковочные места появились для туристических автобусов у Нижегородского кремля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, участок на площади Минина от Георгиевской до Дмитриевской башни теперь отведен для стоянки автобусов. Таким образом, количество парковочных мест увеличилось с четырех до 26. Специалисты установили на территории соответствующие знаки «Парковка» и «Вид транспортного средства – автобус».

- Увеличение парковочных мест для автобусов на центральной площади города улучшит туристическую логистику, что в итоге благотворно скажется на привлекательности города для туристов, - поделились специалисты департамента.