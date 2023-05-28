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НовостиПроисшествия28 мая 2023 6:40

Двое мужчин устроили драку у зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

Причина конфликта неизвестна
Елизавета КОПЫЛОВА
Двое мужчин устроили драку у зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

Двое мужчин устроили драку у зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей АБРАМОВ

Двое автомобилистов подрались рядом с зоопарком «Лимпопо» в Московском районе Нижнего Новгорода. Видео инцидента было опубликовано в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как отмечается, инцидент произошел 27 мая. Водители иномарок стали ругаться, а позже вышли из машин, конфликт перерос в драку. Очевидцы подбежали к дерущимся, чтобы разнять их.

Судя по крикам, у одного из автомобилистов в машине было трое детей. Что стало причиной конфликта – неизвестно.

Напомним, ранее уголовное дело завели после массовой драки в сквере на улице Прыгунова.