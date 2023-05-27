Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 28 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные дожди ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области ночью и днем 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.

В связи с неблагоприятным явлением погоды в регионе возможны подтопления из-за забитых ливневых стоков, затопление низин, дорог, низководных мостов, сельхозугодий, ЛЭП и линий связи. Также вероятно увеличение числа ДТП, затруднение в работе транспорта, отключение света и воды в домах, возникновение оползней.

– Находясь в личном транспорте, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение, – рекомендует гражданам МЧС.

Напомним, квартиры дома №30 по улице Движенцев в Нижнем Новгороде затопило из-за сломанной ливневки после дождя 26 мая.

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