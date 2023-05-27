Губернатор Глеб Никитин представил нового главного дирижера Нижегородской филармонии

Новым главным дирижером Нижегородской филармонии стал Владимир Понькин. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Новым главным дирижером Нижегородской филармонии стал народный артист России Владимир Понькин. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Глеб Никитин.

Губернатор отмечает, что Владимир Понькин окончил в Горьком консерваторию и теперь планирует в ней преподавать симфоническое дирижирование. Владимир Понькин, профессор Московской консерватории имени Чайковского, в 1980 году победил на V Всемирном конкурсе дирижёров Фонда Руперта в Лондоне. Кроме того, он руководил симфоническим оркестром в Москве, был главным дирижером Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.

Уже сегодня новый дирижер Нижегородской филармонии продемонстрирует свое мастерство на открытии «Фестиваля трех юбилеев».

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