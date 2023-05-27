Более 60 мастеров принимают участие в ярмарке «Дзержинский Арбат»

В День города после многолетнего перерыва возобновила работу ярмарка прикладного творчества «Дзержинский Арбат». В течение всего праздничного дня арт-пространство, где жители и гости Дзержинска могут познакомиться с творчеством местных мастеров, ремесленников и начинающих рукодельниц, работает на Парковой аллее. В числе гостей ярмарки сегодня были глава города Дзержинска Иван Носков, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов и заместитель председателя городской Думы Дзержинска Олег Богданов.

– Эта прекрасная дзержинская традиция возрождена и будет продолжена именно в формате ярмарки изделий ручной работы мастеров и рукодельниц из Дзержинска и соседних округов. Думаю, через некоторое время бренд «Дзержинский Арбат» станет узнаваемым и позволит дзержинцам чаще делиться своим творчеством друг с другом и с гостями города. А обновленная пешеходная Парковая аллея станет не просто проходной зоной, а получит новое смысловое наполнение, став местом встречи художников и мастеров, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

В фестивале принимают участие около 70 мастеров, которые представляют изделия из валеной шерсти, керамики, кожи, фетра, в технике лоскутного шитья и вязания крючком. Для себя или в подарок можно выбрать шкатулки, украшения из бусин, бисера и эпоксидной смолы, ароматические свечи и натуральную косметику, настенные панно, металлические флюгеры, игрушки, связанные на спицах и сшитые из натуральных тканей, и многое другое. Также на «Дзержинском Арбате» свои работы, выполненные в различных живописных техниках, разместили городские художники.

– Очень здорово, что в Дзержинске появился собственный Арбат, где наши мастера могут продемонстрировать свои работы, а у горожан есть возможность их приобрести. Я, можно сказать, фанат «Растяпинской игрушки», у меня есть небольшая коллекция, очень рад был увидеть здесь работы мастера. Отметил, что очень много горожан пришли сюда. Приятно видеть, что идея «Дзержинского Арбата» востребована, интересна для людей самых разных возрастов, – сказал заместитель председателя Думы города Дзержинска Олег Богданов.

Свои изделия на фестивале под девизом «Дарим наши сердца» представляют также воспитанники Дзержинского санаторного детского дома. Прихватки, вязаные игрушки, очечники, повязки на голову, поздравительные открытки и мотивационные игры – весь ассортимент сделан руками ребят.

– Я сегодня впервые участвую в ярмарке, много впечатлений, конечно. Такой формат – уникальная возможность найти свою аудиторию. Главное для мастера видеть живой, а не в интернете интерес к своим работам. «Дзержинский Арбат» – это еще и общение мастеров между собой, новые знакомства, обмен творческой энергией. Отдельная благодарность организаторам за четкое следование идее мероприятия – здесь только те, кто все изделия сделал своими руками, никаких перепродаж, – поделился мастер-кожевенник Сергей Пашенин.

В рамках «Дзержинского Арбата» некоторые мастера не только представляют свои изделия, но и проводят для гостей бесплатные мастер-классы – групповые и индивидуальные. Так, здесь можно в реальном времени понаблюдать за созданием акварельной картины, изготовить мягкую игрушку, украшения из бисера, куколок из ваты и текстиля или изделия из кожи. При входе на Арбат все желающие могли принять участие в оформлении большой раскраски с картой города от информационного центра «Дзержинские ведомости».