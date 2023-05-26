Три сосудистых центра заработают на юге Нижегородской области к 2027 году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сеть медицинских сосудистых центров появится на юге Нижегородской области к 2027 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в апреле уже открылся и начал принимать пациентов сосудистый центр в Арзамасе. В городе появился комплекс, благодаря которому стало возможным проведение диагностики и хирургических операций при уменьшении притока крови к сердцу у пациентов с инфарктом миокарда.

Аналогичный сосудистый центр появится в Сарове по системе ФМБА, а также в Выксе – в медицинском хабе.

– Таким образом, на юге области будет создан сетевой треугольник, который возьмет на себя лечение пациентов с сосудистыми катастрофами. Географически такое расположение будет очень удобно не только для жителей нашей области, но и соседних регионов, – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

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