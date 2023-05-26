Полиция проводит проверку из-за выкинутой мебели из окон дома на улице Тонкинской

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|.

Полиция организовала проверку из-за сообщений от жителей улицы Тонкинской в Нижнем Новгороде, где неизвестный выбрасывал из окна различные предметы. Инцидент произошёл в ночь на 25 мая. Пострадали припаркованные у дома автомобили. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

– Из окна вылетел стол, табурет, велосипед, ведро со шпаклевкой, мусор и унитаз, – сообщали очевидцы происшествия в социальных сетях.

К счастью, на пешеходной дорожке вдоль дома людей в тот момент не оказалось, зато досталось машинам. Полицейские уже занимаются этим делом и выясняют все обстоятельства произошедшего.

– В отдел полиции по обслуживанию Канавинского района поступило два сообщения от граждан о том, что мужчина выбрасывает различные предметы из окна квартиры, расположенной в доме на улице Тонкинской, – подтвердили в ведомстве.

Напомним, что накануне жители Нижнего Новгорода стали свидетелями погони на городских улицах – мотобатальон ГИБДД преследовал мотоциклиста без номеров. Нарушитель тормозить не собирался и ловко петлял по дороге до тех пор, пока не влетел в автомобиль.