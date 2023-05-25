Нижегородское «Теплоэнерго» отчиталось перед местными депутатами об итогах работы в Чкаловске

Представители АО «Теплоэнерго» и администрация г.о.г. Чкаловск провели встречу с представителями Совета депутатов и специалистами городских предприятий ЖКХ, где ресурсоснабжающее предприятие отчиталось об итогах прохождения отопительного периода, работе предприятия по обеспечению теплом и горячей водой потребителей Чкаловска. Также обсудили планы по дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения в Чкаловске.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил депутатам и представителям обслуживающих организаций Чкаловска, что объем вложений АО «Теплоэнерго» в организацию теплоснабжения в г.о.г. Чкаловск за 2021 – 2022 годы составил 173,4 млн рублей. В 2023 году вложения в инфраструктуру города продолжаются – в частности, на котельной был установлен резервный стационарный электрогенератор для обеспечения бесперебойной работы котельной.

Также Илья Халтурин отчитался о существенном снижении в прошедшем отопительном сезоне количества обращений по вопросам отопления – на 57%. Число жалоб на качество горячего водоснабжения уменьшилось на 97%.

«Совместно с администрацией и жилищными организациями проведена большая работа по балансировке системы теплоснабжения и наладке внутренних систем отопления перед отопительным периодом, благодаря чему сезон прошел гладко. Хочу сказать слова благодарности администрации городского округа и всем организациям, которые проявили активную заинтересованность в нашей совместной работе», - сказал Илья Халтурин.

Руководитель теплоснабжающего предприятия представил планы дальнейшего обновления теплосетевого комплекса в Чкаловске: АО «Теплоэнерго» продолжит замену малонадежных участков тепловых сетей и восстановление тепловой изоляции трубопроводов.

Глава местного самоуправления г.о.г. Чкаловск Александр Кудряшов высоко оценил работу нижегородских теплоэнергетиков по обеспечению жителей теплом и горячей водой.

«Огромное спасибо руководству АО «Теплоэнерго» и техническим работникам предприятия за мгновенную реакцию на любые запросы. Даже по темам, которые казались неразрешимыми, реагировали быстро, принимали меры. И мы с вами видим плодотворную работу Теплоэнерго по дальнейшему повышению качества предоставления ресурса в городе. Я считаю, что в следующий отопительный сезон благодаря совместной работе поставка тепла жителям будет идеальна», - отметил Александр Кудряшов.

Объем вложений в организацию теплоснабжения в г.о.г. Чкаловск за 2021 – 2022 годы составил 173,4 миллиона рублей

По итогам встречи представители АО «Теплоэнерго», администрации городского округа и депутаты договорились провести новую встречу перед началом отопительного сезона, чтобы оценить итоги подготовки к зиме и обозначить дальнейшие действия.

Напомним, АО «Теплоэнерго» по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2021 году построило в Чкаловске новую котельную для решения острой проблемы с теплоснабжением, возникшей после отказа собственника котельной ООО «ШВИК» от теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений. Источник и подводящие сети были введены в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2021-2022 годов в рамках концессионного соглашения с администрацией городского округа.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»