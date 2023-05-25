Портреты 10 спортсменов появились на стене дзержинского стадиона «Капролактамовец»

Портреты получились не очень реалистичными. Фото: Алексей Алексеев.

Арт-объект «Знай наших», изображающий нижегородских спортсменов, появился на стене стадиона «Капролактамовец» в Дзержинске, сообщает Алексей Алексеев

Автор Дмитрий Захаров изобразил десятку выдающихся спортсменов из города химиков среди которых Андрей Куваев, Андрей Вдовин, Никита Казачинер, Дмитрий Сафронов и многие другие.

К слову, портреты звезд спорта показались дзержинцам не слишком реалистичными. В комментариях к записи пользователи сравнили изображения с «творчеством» Остапа Бендера, прикрепив соответствующий фрагмент из фильма «12 стульев».

- А я думал они не дорисованные, - высказался ниже Александр В.

С целью узнать об этом проекте более подробно и выяснить, будут ли портреты исправлены, «КП-Нижний Новгород» направила запросы в соответствующие организации. Следите за новостями!