Умер канадский волк Блэк из зоопарка «Лимпопо». Фото: официальная страница зоопарка "Лимпопо" во "ВКонтакте"

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» сообщил новость о том, что канадский волк «Блэк» умер. Об этом написали в официальной группе зоопарка во «ВКонтакте».

Уточняется, что причиной стал преклонный возраст животного. В зоопарке «Лимпопо» волк Блэк со своей верной подругой – канадской волчицей Бэллой с 2006 года. Пару лет назад не стало Бэллы, поэтому работники зоопарка знали, что Блэк последует за своей волчицей, так как не сможет пережить потери.

Бэлла и Блэк вместе прожили долгую жизнь, у них появилось потомство. Блэк пережил свою возлюбленную лишь на 23 месяца.

- Мы решили, что до самой последней минуты мы будем с Блэком. Мы радовали его как могли, заботились о нем, скрашивали его жизнь без Бэллы, но звериная тоска по любимой в итоге взяла верх, - отмечают в зоопарке.

Сотрудники зоопарка «Лимпопо» с прискорбием сообщают такую новость и считают, что волчья семья была примером настоящей верности, преданности и любви.