Директор компании МСК задержан за срыв сроков строительства нижегородских ФАПов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главу компании МСК задержали за срыв сроков строительства нижегородских фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает телеграм-канал «ВОВК».

С компанией МСК был заключен договор на строительство шести ФАПов в регионе, но подрядчик не выполнил свои обязательства.

- К счастью, регион нашёл добросовестных подрядчиков, которые в итоге достроили ФАПы. Но МСК успела нанести ущерб бюджету в десять миллионов рублей, - отмечает «ВОВК».

В конце прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин публично предупредил недобросовестных подрядчиков, что им не удастся избежать ответственности из-за срыва сроков строительства важных объектов. Ранее стало известно, что генеральный директор ООО «ИСБ» Иван Джиоев заключен под стражу Семеновским районным судом по обвинению в хищении свыше 170 млн рублей из бюджета Нижегородской области и Семеновского района. Уголовное дело было возбуждено 15 ноября 2022 года по статье «мошенничество».