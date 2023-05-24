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НовостиПроисшествия24 мая 2023 15:21

Директор компании МСК задержан за срыв сроков строительства нижегородских ФАПов

МСК должны были построить шесть ФАПов
Елизавета КОПЫЛОВА
Директор компании МСК задержан за срыв сроков строительства нижегородских ФАПов

Директор компании МСК задержан за срыв сроков строительства нижегородских ФАПов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главу компании МСК задержали за срыв сроков строительства нижегородских фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает телеграм-канал «ВОВК».

С компанией МСК был заключен договор на строительство шести ФАПов в регионе, но подрядчик не выполнил свои обязательства.

- К счастью, регион нашёл добросовестных подрядчиков, которые в итоге достроили ФАПы. Но МСК успела нанести ущерб бюджету в десять миллионов рублей, - отмечает «ВОВК».

В конце прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин публично предупредил недобросовестных подрядчиков, что им не удастся избежать ответственности из-за срыва сроков строительства важных объектов. Ранее стало известно, что генеральный директор ООО «ИСБ» Иван Джиоев заключен под стражу Семеновским районным судом по обвинению в хищении свыше 170 млн рублей из бюджета Нижегородской области и Семеновского района. Уголовное дело было возбуждено 15 ноября 2022 года по статье «мошенничество».