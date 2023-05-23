Движение автобусов изменится в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 25 мая Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение автобусов изменится в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 6.00 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Маршрут автобусов А-9, А-22, А-52, которые двигаются в направлении улицы Бурнаковской с улицы Сергея Акимова, после остановки «3-й м/р Мещерского озера» будет проходить вдоль домов №38 и № 37 по улице Сергея Есенина, дома № 5А по Мещерскому бульвару, далее по Мещерскому бульвару и улице Пролетарской. После они будут следовать согласно маршруту.

Напомним, движение троллейбусов по маршруту №25 приостановлено в Нижнем Новгороде с 16 по 26 мая. Изменения в работе троллейбусов связаны с проведением капитального ремонта путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую.

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