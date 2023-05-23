Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 18:20

Движение автобусов изменится в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 25 мая

Это коснется автобусных маршрутов А-9, А-22, А-52
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Движение автобусов изменится в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 25 мая

Движение автобусов изменится в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 25 мая

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение автобусов изменится в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 6.00 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Маршрут автобусов А-9, А-22, А-52, которые двигаются в направлении улицы Бурнаковской с улицы Сергея Акимова, после остановки «3-й м/р Мещерского озера» будет проходить вдоль домов №38 и № 37 по улице Сергея Есенина, дома № 5А по Мещерскому бульвару, далее по Мещерскому бульвару и улице Пролетарской. После они будут следовать согласно маршруту.

Напомним, движение троллейбусов по маршруту №25 приостановлено в Нижнем Новгороде с 16 по 26 мая. Изменения в работе троллейбусов связаны с проведением капитального ремонта путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен