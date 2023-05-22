«Ночь музеев» прошла в Нижнем Новгороде 20 мая

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Нижегородцы посетили «Ночь музеев» 20 мая. Ее темой в 2023 году стала – «История и истории». Рассказываем, как прошла акция.

В проведении «Ночи музеев» было задействовано более 80 музейных площадок и выставочных пространств. В акции приняли участие Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В.И. Ленина, Нижегородский художественный музей, Музей-квартира А.М. Горького, Музейно-выставочный центр «Микула», Усадьба Рукавишниковых и другие учреждения культуры.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Даже дождь, который длился большую часть дня, не помешал нижегородцам посетить исторические реконструкции, мастер-классы, лекции, выставки и музыкальные выступления. Народ выстраивался в очереди перед учреждениями культуры, чтобы попасть внутрь. Один только кремль в этот день посетили 20,6 тысячи человек.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Напомним, всего Всероссийская акция «Ночь музеев» собрала в Нижнем Новгороде 20 мая 254 тысячи человек.

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