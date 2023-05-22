С погибшим на СВО Алексеем Рябовым простятся в Лыскове. Фото: администрация Лысковского округа

В городе Лысково простятся с младшим сержантом Алексеем Рябовым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает администрация Лысковского муниципального округа на своей странице ВКонтакте.

Алексей родился и вырос в городе Лыскове, был призван в ряды вооруженных сил в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Ему было 27 лет.

Прощание с Алексеем Рябовым состоится 22 мая в полдень на площадке у районного дома культуры города Лыскова.

- Администрация Лысковского округа выражает соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Знакомые вспоминают Алексея как отзывчивого и позитивного человека.