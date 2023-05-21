МЧС напомнило нижегородцам о мерах безопасности для предотвращения случаев падения детей из окон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородцам подготовили памятку о мерах профилактики для предотвращения случаев выпадения детей из окон. Подобные рекомендации распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спасатели напоминают, что дети очень уязвимы из-за своей любознательности и просят родителем соблюдать меры безопасности.

- В летний период открытое окно – это смертельный риск для ребенка, - отмечают сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что нельзя оставлять ребенка без присмотра взрослого, с пожилыми или несовершеннолетними людьми.

Большую опасность представляет именно москитная сетка, на которую ребенок может опереться, а она не выдержит даже самого маленького веса. Лучше использовать вертикальный режим проветривания, а на окна поставить специальные замки, ограничители или цепочки. На балконную дверь тоже стоит обратить внимание и не оставлять ее открытой.

Также лучше отодвинуть мебель от окон, чтобы у ребенка не было возможности залезть на подоконник, а также нельзя допускать игры детей возле открытых балконов или окон.