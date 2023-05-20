42-летний мужчина пропал из больницы в Нижнем Новгороде. Фото: поисково-спасательный центр "Рысь".

42-летний Чванов Александр Константинович вышел из городской больницы №39 в Нижнем Новгороде 17 мая и пропал. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Его приметы: среднее телосложение, рост 170-175 см, темно-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в серую кофту на молнии, спортивные штаны и черные кроссовки.

По информации от ПСГ «Рысь», у него была черная татуировка на руке и шрам на плече. При себе мужчина имел документы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении нижегородца, может позвонить по телефону 8(831) 28-38-200 или 102.

Напомним, ранее в Нижегородской области пропали двое 14-летних подростков – Владислав Савельев и Александра Елшанкина.