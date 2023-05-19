Число получателей детских соцвыплат на карты ВТБ в Нижегородской области увеличилось более чем на 80%

По итогам января-апреля число жителей Нижегородской области, получающих детское пособие на карты ВТБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 80%. В целом по России с начала года детские социальные выплаты на карты банка получают более 200 тысяч семей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей.

Каждый третий получатель детских выплат проживает в Центральном федеральном округе (31%), в основном в Москве и Московской области, каждый пятый – в Приволжском (19%), где превалируют клиенты из Пермского края и Самарской области. Ещё 15% семей – из Сибири, преимущественно из Иркутской и Новосибирской областей.

«Для ВТБ адресная помощь семьям с детьми является одной из ключевых задач. Мы не только активно работаем в рамках социальных инициатив государства и выступаем техническим оператором для перечисления выплат по госпрограммам, но и планомерно развиваем собственные инструменты поддержки. Так, например, ВТБ за свой счет оформляет страхование на случай критических заболеваний для получателей детских пособий, которое распространяется на всех несовершеннолетних детей. Через Онлайн-сервисы банка можно оперативно подать заявление для начисления материнского капитала или, используя калькулятор ВТБ, узнать о положенных дотациях. По итогам января-апреля количество нижегородских семей, получающих детские социальные выплаты на карты банка, превысило 4,6 тысяч. И число таких клиентов продолжает расти», - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

ВТБ реализует программу поддержки населения с 2021 года. Суммарно на реализацию собственных социальных программам банк уже направил свыше 3 млрд рублей.