Маршрутка Т-37 врезалась в грузовик около станции метро «Ленинская» в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде маршрутка Т-37 столкнулась с грузовиком. ДТП случилось около станции метро «Ленинская». Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры».

При столкновении пассажиры маршрутки попадали на пол. Но после они не стали покидать автобус, хотя его лобовое стекло сильно треснуло от удара.

Отметим, на данный момент пока нет информации о пострадавших в этой аварии.

Ранее мы сообщали, что нижегородцы оставили жалобы на качество обслуживания маршруток Т-37, Т-40, Т-44, Т-59, Т-67, Т-75, Т-76, Т-88, Т-97. Все нарушения, которые были выявлены, зафиксированы в мониторинговых группах Центра развития транспортных систем.

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