Доноры АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Нижегородской области сдали почти 20 литров крови. Фото: Иван МАКЕЕВ

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело очередную донорскую акцию «Энергия жизни» в Нижегородской области Данное мероприятие было приурочено к празднованию 30-летия ПАО «Транснефть». Его участниками стали и нижегородцы - сотрудники базы производственного обслуживания Горьковского районного нефтепроводного управления, расположенной в Кстовском районе Нижегородской области.

- По итогам мероприятия 43 доноров сдали почти 18 литров крови и её компонентов. Многие добровольцы принимали участие в подобной акции уже не в первый раз, - поделились впечатлениями представители предприятия.

Стоит отметить, что данная акция традиционно проводится совместно с областным центром крови им. Н.Я. Климовой.

- Процедуру выполняли наши выездные бригады на базе передвижных мобильных комплексов заготовки крови, - рассказали медики. - При ее проведении соблюдались все необходимые санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты.

К слову, донорские акции проводятся предприятием регулярно. Только за прошлый год подобные мероприятия прошли в Нижегородской, Московской, Рязанской, Псковской областях и Республике Марий Эл. Их участниками стали свыше четырех тысяч добровольцев. Благодаря этому в центры заготовки было отправлено 200 литров крови и её компонентов.

КСТАТИ

АО «Транснефть-Верхняя Волга» за последние четыре года совместно с медицинскими учреждениями и региональными центрами переливания крови реализовало пять добровольческих проектов. К участию в них удалось привлечь свыше тысячи сотрудников. Суммарно волонтеры компании сдали более 400 литров крови. Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть».