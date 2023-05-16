Фельдшера скорой медицинской помощи избили на рабочем месте в Канавинском районе Фото: Дмитрий Ахмадуллин

53-летнего фельдшера скорой медицинской помощи избили на работе в Канавинском районе вечером 15 мая. Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

По предварительной информации, фельдшер получил телесные повреждения от некого «известного лица». В результате мужчина получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

- Ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести, сообщают в ведомстве.

Госинспекция труда по Нижегородской области проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, недавно водитель автомобиля избил подростка-курьера, обогнавшего его на своем велосипеде.