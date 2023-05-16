МегаФон обеспечил полное покрытие трассы М-7 «Волга»

Федеральная автодорога проходит от Москвы до Уфы через Владимир, Нижний Новгород и Казань. Теперь на каждом из 1828 км магистрали абоненты МегаФона могут звонить и общаться со своими близкими. На большей части трассы доступен и мобильный интернет.

М-7 «Волга» является четвертой по протяженности и одной из самых загруженных федеральных автодорог страны, поскольку связывает Москву с ближайшим к ней городом-миллионником Нижним Новгородом и столицами трех республик: Чувашии, Татарстана и Башкортостана.

Как следует из исследования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) на трассе М-7 «Волга» оператор обеспечил покрытие сети на 100%. Исследование основано на результатах расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 и IMT-2000/UMTS. В целом по всем 32 федеральным трассам лидером является МегаФон. Полное покрытие трассы оператор осуществил благодаря постоянному развитию сети.

«Благодаря постоянной и непрекращающейся модернизации технической инфраструктуры в Нижегородской области, департамент развития сети анализирует и выделяет приоритетные локации для улучшения, последней из таких стала базовая станция в поселке Буревестник Богородского района Нижегородской области, где специалисты подключили новый диапазон частот LTE 2100. Это на 20% ускорило мобильный интернет на части федеральной трассы М-7. Нижегородцы, гости нашего региона и те, кто едет транзитом, на всем протяжении трассы могут не только звонить родным и близким, но и активно пользоваться навигатором, слушать онлайн-радио, использовать любые цифровые ресурсы на скорости 4G», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Специалисты оператора этой весной сработали на опережение и провели работы по улучшению связи на нижегородском участке будущей федеральной трассы М-12. Ожидается, что новая дорога между Москвой и Казанью будет запущена к концу этого года, но около 20 базовых станций в Арзамасском районе Нижегородской области уже модернизированы, что повысило скорость мобильного интернета на 25%.

Справка:

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Реклама. ПОА "МегаФон". megafon.ru