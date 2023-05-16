Мощность нижегородской канатной дороги увеличат из-за высокого спроса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мощность нижегородской канатной дороги планируют увеличить из-за высокого спроса и большого количества очередей. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, что нижегородская канатная дорога служит для переправы между Бором и Нижним Новгородом. Однако уже долгое время она востребована не только у местных жителей, но и у туристов.

- Поручил на основании анализа данных по пассажиропотоку сформировать и предложить график поездок, максимально удобный как для местных жителей, так и для гостей города, - отметил Глеб Никитин.

Более того, сейчас прорабатывают детали, связанные с увеличением мощности канатной дороги через Волгу.