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НовостиОбщество16 мая 2023 8:09

Мощность нижегородской канатной дороги увеличат из-за высокого спроса

Также будет скорректирован график поездок
Елизавета КОПЫЛОВА
Мощность нижегородской канатной дороги увеличат из-за высокого спроса

Мощность нижегородской канатной дороги увеличат из-за высокого спроса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мощность нижегородской канатной дороги планируют увеличить из-за высокого спроса и большого количества очередей. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, что нижегородская канатная дорога служит для переправы между Бором и Нижним Новгородом. Однако уже долгое время она востребована не только у местных жителей, но и у туристов.

- Поручил на основании анализа данных по пассажиропотоку сформировать и предложить график поездок, максимально удобный как для местных жителей, так и для гостей города, - отметил Глеб Никитин.

Более того, сейчас прорабатывают детали, связанные с увеличением мощности канатной дороги через Волгу.