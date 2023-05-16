Глава города Дзержинска Иван Носков наградил призеров и победителей чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

С 3 по 19 апреля в Нижегородской области проходил региональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». В нем приняли участие студенты всех дзержинских учреждений среднего профессионального образования – ГБПОУ «Дзержинского техникума бизнеса и технологий», Колледжа экономики и права Дзержинского филиала РАНХиГС, ГБПОУ «Дзержинского индустриально-коммерческого техникума», ГБПОУ «Дзержинского педагогического колледжа», ГБПОУ «Дзержинского химического техникума имени Красной Армии» и ГБПОУ «Дзержинского технического колледжа». Одно из учебных учреждений – Дзержинский индустриально-коммерческий техникум – принимал на своей базе чемпионат по специальности «Облицовка плиткой».

Итоги регионального чемпионата «Профессионалы» были подведены в мае. В числе победителей и призеров – студенты всех учебных учреждений Дзержинска. Глава города Иван Носков вручил студентам дипломы чемпионата, а наставникам – благодарственные письма от администрации города.

«Это не просто достойное выступление наших студентов, это еще и показатель высокого уровня профессионального образования в Дзержинске! – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Я поздравляю не только ребят, но и их наставников, и все педагогические коллективы техникумов и колледжей! На педагогах наших учебных учреждений среднего профессионального и высшего образования сейчас лежит большая ответственность – именно они готовят кадры для Дзержинска, обучают азам профессии будущих специалистов для промышленности, строительства, общепита, бизнеса. Нехватка кадров, в том числе и молодых специалистов – это острая проблема для Дзержинска. На 500 безработных сегодня приходится более 4500 вакансий во всех сферах городского хозяйства. И я уверен, что сейчас уже будущие работодатели будут соревноваться за право взять молодых специалистов на работу. Я горжусь и нашими победителями, и нашими педагогами. И со своей стороны обещаю сделать все, чтобы вам было интересно не только работать, но и жить в нашем любимом Дзержинске!» – сказал он и пожелал победителям удачи на российском этапе Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

По итогу соревнований победителями и призерами регионального чемпионата стали:

ГПБОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий»:

- Андрей Крутов, 1 место в компетенции «Поварское дело» (наставники Фокина Жанна Валерьевна и Мастюгина Ольга Александровна);

- Вероника Походкина, 3 место в компетенции «Ресторанный сервис».

«Колледж экономики и права Дзержинского филиала РАНХиГС»:

- Екатерина Сергеева, 1 место в компетенции «Банковское дело» (наставник Ульянычева Елена Валерьевна).

ГПБОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум»:

- Юрий Халявко, 1 место в компетенции «Облицовка плиткой» (наставник Луканова Ольга Юрьевна);

- Захар Сторожилов, 1 место в компетенции «Кузовной ремонт» (наставник Володькин Сергей Александрович);

- Александра Завирущева, 2 место в компетенции «Предпринимательство»;

- Матвей Килячков, 2 место в компетенции «Предпринимательство».

ГПБОУ «Дзержинский педагогический колледж»:

- Мария Анисимова, 1 место в компетенции «Дошкольное воспитание»;

- Алина Башкирова, 1 место в компетенции «Преподавание в младших классах» (наставник Мизина Светлана Владимировна);

- Полина Коноплева, 1 место в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» (наставник Вейсова Марина Николаевна);

- Дарья Потапова, 1 место в компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых» (наставник Крестьянинова Лилия Сергеевна);

- Мария Ховрякова, 2 место в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»;

- Владислав Храменков, 2 место в компетенции «Графический дизайн»;

- Мария Бутова, 2 место в компетенции «Коррекционная педагогика»;

- Игорь Благовестникова, 2 место в компетенции «Веб-технологии»;

- Анна Захарова, 2 место в компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых».

ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии»:

- Валерия Ангарова, 3 место в компетенции «Лабораторный химический анализ».

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»:

- Егор Макаров, 2 место в компетенции «Охрана труда»;

- Максим Майоров, 3 место в компетенции «Сварочные технологии»;

- Иван Киселев, 3 место в компетенции «Слесарная работа с металлом».

Региональные этапы Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству прошли с 1 марта по 30 апреля во всех 89 регионах России. В них приняли участие более 28 тысяч студентов учреждений среднего профессионально образования и более 9 тысяч школьников старше 14 лет, соревновавшихся по 248 компетенциям. На третьем этапе Всероссийского чемпионата будут соревноваться победители региональных соревнований, а финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдёт в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска