Глава Нижегородского ГУАД Владимир Тужилин назначен министром транспорта ДНР

Начальник ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Владимир Тужилин из Нижнего Новгорода перешел в правительство Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».
Владимир Тужилин назначен исполняющим обязанности министра транспорта и дорог ДНР.
Напомним, бывший глава Кстовского района Андрей Чертков стал исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства ДНР.
В телгерам-канале «ВОВК» также отмечается, что члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности до выборов главы Донецкой Народной Республики в сентябре.
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