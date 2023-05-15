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НовостиПолитика15 мая 2023 13:38

Глава Нижегородского ГУАД Владимир Тужилин назначен министром транспорта ДНР

Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности
Анастасия СТЕПАНЕНКО

Начальник ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Владимир Тужилин из Нижнего Новгорода перешел в правительство Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».

Владимир Тужилин назначен исполняющим обязанности министра транспорта и дорог ДНР.

Напомним, бывший глава Кстовского района Андрей Чертков стал исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства ДНР.

В телгерам-канале «ВОВК» также отмечается, что члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности до выборов главы Донецкой Народной Республики в сентябре.

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