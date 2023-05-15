Три случая рака молочной железы выявили онкологи в ходе бесплатного скрининга в Нижнем Новгороде

Мамограф, с помощью которого исследуется молочная железа Фото: Василий Вахрин

Нижегородские специалисты онкологической службы провели в минувшие выходные акцию по скринингу рака молочной железы. По ее итогам медики выявили 3 рака и 26 фиброаденом. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, пациентки с диагностированными заболеваниями были записаны к онкологам и поставлены на учет.

К специалистам Онкодиспансера 13 и 14 мая обратились 238 женщин. Было проведено 54 исследований маммографий и 96 УЗИ.

– Спасибо большое коллегам из Онкодиспансера. В очередной раз доказываете, что вы лучшие. Не просто выполняете свою обычную работу, но сверхурочно помогаете всем нам снижать показатели инвалидизации и преждевременной смертности, – пишет Давид Мелик-Гусейнов.

Министр здравоохранения региона также напомнил, что медицинский скрининг можно пройти в поликлинике, а инструкции по немедицинским способам самообследования, которым также не стоит пренебрегать, женщины могут найти в интернете.

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