Госэкспертиза одобрила проект строительства экотехнопарка в Дзержинске
Фото: Иван МАКЕЕВ
Строительство экотехнопарка в Нижегородской области было одобрено государственной экспертизой. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.
Проект экопромышленного парка в Дзержинске оценивала экспертная организация. Положительное заключение было вынесено 12 мая.
В 2022 году мы сообщали, что в строительство первого нижегородского экотехнопарка собираются вложить 1,4 миллиарда рублей в качестве инвестиций.
Под реализацию этого проекта выделен земельный участок площадью 180 771 квадратный метр в Дзержинске. Заявителем выступает ООО «Экоцифра». Полностью реализовать проект планируется к концу 2024 года.
Напомним, на территории парка появятся производства по переработке шин, пластика, химических отходов и многого другого. Планируется, что будет утилизировано не менее 154,5 тысяч тонн отходов в год.
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