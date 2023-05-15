Госэкспертиза одобрила проект строительства экотехнопарка в Дзержинске Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство экотехнопарка в Нижегородской области было одобрено государственной экспертизой. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Проект экопромышленного парка в Дзержинске оценивала экспертная организация. Положительное заключение было вынесено 12 мая.

В 2022 году мы сообщали, что в строительство первого нижегородского экотехнопарка собираются вложить 1,4 миллиарда рублей в качестве инвестиций.

Под реализацию этого проекта выделен земельный участок площадью 180 771 квадратный метр в Дзержинске. Заявителем выступает ООО «Экоцифра». Полностью реализовать проект планируется к концу 2024 года.

Напомним, на территории парка появятся производства по переработке шин, пластика, химических отходов и многого другого. Планируется, что будет утилизировано не менее 154,5 тысяч тонн отходов в год.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен