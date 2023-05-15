В Мининском университете в 2023 году будет более 1350 бюджетных мест

Более 1350 абитуриентов смогут поступить на бюджетные места в Мининский университет в 2023 году, в том числе 374 человека - на магистерские программы. Набор студентов будут вести 9 факультетов на более чем 110 профилей подготовки. Кроме педагогического образования, в Мининском университете можно получить специальности в сфере психологии, IT, экономики, управления и бизнеса и в других областях. На платной основе смогут обучаться более 1200 студентов. На места по целевой квоте смогут поступить около 300 абитуриентов.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, отметил ежегодный рост количества “целевиков” в вузе, а также расширение географии абитуриентов.

“Целевое направление - это уверенность в завтрашнем дне. Абитуриент при выборе вуза и факультета уже ориентируется на своего работодателя. Особенно актуально это в педагогической профессии. Сейчас она вошла в ТОП-3 по популярности у абитуриентов вместе с медицинским образованием и IT-специальностями, к нам поступают ребята от Калининграда до Владивостока. И этот спрос на высококвалифицированных учителей, педагогов дошкольного воспитания и дополнительного образования будет только расти. А мы со своей стороны поддерживаем будущих специалистов - в нашем вузе самые высокие стипендии в регионе до 25 тысяч рублей”, - отметил Виктор Сдобняков.

Целевое направление абитуриент может взять как от образовательных организаций дошкольного, среднего или дополнительного образования, так и от департамента, министерства образования своего региона.

Ознакомиться с правилами приема в Мининский университет в 2023 году можно по ссылке. Подробнее узнать о направлениях и профилях подготовки можно на сайте вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина