Три новых соседских центра появятся в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Три новых соседских центра откроются в Ленинском, Канавинском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Соседские центры, как напоминает мэр, – это пространства, оборудованные для досуга и работы. Они предназначены для проведения лекций, мастер-классов и тренингов.

– Мы стараемся, чтобы у любого была возможность с пользой провести время в кругу единомышленников, – отметил Юрий Шалабаев.

Мэр также написал в телеграм-канале, что вместе с активистами ТОС «Орджоникидзе» принял участие в посадке деревьев около их центра в Московском районе.

– Недавно там сделали ремонт и обновили фасад дома. Для полноты картины не хватало только зелени. В этот раз выбрали туи, – добавил Юрий Шалабаев.

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