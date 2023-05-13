7-летний мальчик получил ожоги в результате пожара в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

7-летний мальчик получил ожоги в результате пожара, который произошел на улице Римского-Корсакова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16:25. Первым делом пожарникам надо было достать всех людей из огня и потушить пожар. Из задымленного подъезда по лестничным маршам газодымозащитники спасли 3 человека. Ещё трое жителей эвакуировались самостоятельно. 7-летний мальчик получил ожоги 2-3% тела по уровню тяжести 1-2 степени.

Первичное возгорание произошло в ванной, в ходе расследований было выявлено, что аварийная работа электрооборудования привела к возгоранию, предположительно это была стиральная машина.

В 17:17 пожар был ликвидирован. От огня пострадала ванная комната и имущество на площади 13 кв.метров.