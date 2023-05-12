Движение приостановят на участке улицы Акварельной в Нижнем Новгороде с 15 по 30 июля

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Проезд машин ограничат на участке улицы Акварельной в Нижнем Новгороде. В период с 07:30 15 мая до 18:00 30 июля будет перекрыта дорога от улицы Мечтателей до улицы Романтиков. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта.

– Автобусы А-47, Т-34 будут следовать по улице Романтиков, улице Ивлиева, проспекту Героев Донбасса в оба направления, – уточнили в ведомстве.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы 40 лет Октября в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги от проспекта Гагарина до дома №4 по улице Пятигорская. Проезд будет закрыт с 06:00 13 мая до 22:00 26 мая.

Также движение на участке улицы Коммуны приостановили в Нижнем Новгороде до 31 мая. Проезд перекрыт от дома №13 до дома №6/2 по улице Островского.

Кроме того, движение на участке улицы Новой запретят в Нижнем Новгороде с 15 по 30 мая.