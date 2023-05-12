Проезд машин ограничат на участке улицы Тургенева в Нижнем Новгороде с 15 мая по 30 июня

Схема. Фото: ЦОДД.

Проезд машин ограничат на участке улицы Тургенева в Нижнем Новгороде. В период с 07:30 15 мая до 18:00 30 июня будет перекрыта дорога на пересечении улицы Тургенева с улицей Новосолдатской. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Известно, что перекрывать дорогу будут из-за прокладки новых инженерных сетей.

– Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы 40 лет Октября в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги от проспекта Гагарина до дома №4 по улице Пятигорская. Проезд будет закрыт с 06:00 13 мая до 22:00 26 мая.

Также движение на участке улицы Коммуны приостановили в Нижнем Новгороде до 31 мая. Проезд перекрыт от дома №13 до дома №6/2 по улице Островского.

Кроме того, движение на участке улицы Новой запретят в Нижнем Новгороде с 15 по 30 мая.